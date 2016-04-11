Гривня на межбанке укрепилась до 25,60 за доллар

В понедельник, 11 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,50/25,60 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0450/29,1530 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3800/0,3820 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 25,5649 гривни/доллар, к этому часу заключено 137 сделок на сумму 42,37 миллиона долларов.