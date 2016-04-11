Инфляция по итогам года может быть ниже прогнозируемых 12% - Нацбанк

Национальный банк Украины допускает, что инфляция в 2016 году может оказаться ниже прогноза регулятора в 12%. 0б этом говорится в комментарии НБУ.

«Сейчас выросла вероятность, что инфляция в 2016 году окажется ниже прогноза Национального банка (12,0%). Однако большинство факторов, которые обусловили инфляцию ниже прогноза в I квартале, имеют краткосрочный характер, и с высокой вероятностью их влияние может измениться на противоположное в течение следующих кварталов», - говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что в целом в первом квартале 2016 года потребительская инфляция составила 1,6%, что значительно меньше прогноза Национального банка (4,0%), опубликованного в январском инфляционном отчете.

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Нацбанк объясняет отклонение от прогнозных оценок увеличением предложения сырых продовольственных товаров. Во-первых, из-за сокращения экспортных возможностей для отечественных производителей. Это связано как с ограничениями РФ на торговлю и транзит через свою территорию, так и с запретом Израиля и стран Ближнего Востока на ввоз яиц из Украины. Во-вторых, увеличилось предложение отдельных импортируемых овощей и фруктов, в первую очередь из Беларуси, Турции. Как следствие, цены на сырые продукты питания за квартал повысились всего на 0,2% по сравнению с прогнозируемым ростом на 7,6%. Также ценовые войны производителей табачных изделий привели к более умеренному росту административно-регулируемых тарифов (2,1%) по сравнению с прогнозом НБУ (3,3%).

В то же время, в первом квартале фактическая базовая инфляция составила 2,3% и ее замедление в годовом измерении до 15,0% соответствовало текущему прогнозу НБУ.

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, зафиксирована инфляция на уровне 1% после дефляции на уровне 0,4% в феврале к январю 2016 года.

Инфляция в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) ускорилась до 43,3% по сравнению с инфляцией на уровне 24,9% в 2014 году, достигнув максимального значения за последние 20 лет.