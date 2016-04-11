Украинский бизнес ожидает падения гривни и роста цен

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2016 года по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 5,7 п.п. - до 98,4%, о чем свидетельствуют данные ежеквартального опроса, размещенного на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, ухудшение ожиданий наблюдалось в большинстве отраслей, при этом оптимистично настроены были только сельскохозяйственные и торговые предприятия.

«Резкое ухудшение настроений бизнеса связано как с внутренними, так и внешними факторами, которые наблюдались в первые месяцы этого года. Бизнес угнетала политическая нестабильность, временное усиление колебаний курса гривни в феврале, а также введение торговых ограничений со стороны Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Согласно опросу НБУ, бизнес ожидает роста потребительских цен на 22,2% в течение следующих 12 месяцев. Ожидаемый рост цен предприятия связывают с обменным курсом гривни и повышением затрат на производство. Наименьшее влияние на рост цен, по мнению руководителей предприятий, будет оказывать динамика цен на мировых рынках и социальные расходы бюджета. Ослабление национальной валюты в следующие 12 месяцев спрогнозировали 9 из 10 респондентов.

Как сообщал УНИАН, В Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, зафиксирована инфляция на уровне 1% после дефляции на уровне 0,4% в феврале к январю 2016 года. В годовом выражении, к марту 2015 года, инфляция в марте 2016 года замедлилась до 20,9% с 32,7%, зафиксированных месяцем ранее.