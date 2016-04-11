Нацбанк подсчитал количество наличных гривень в обращении (инфографика)

В наличном обращении в Украине по состоянию на 1 апреля текущего года находятся банкноты и монеты на общую сумму 287,8 миллиарда гривень.

Об этом говорится в презентации Национального банка Украины, имеющейся в распоряжении УНИАН.

По данным НБУ, в обращении находятся 2,6 миллиарда банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень на общую сумму 285,8 миллиарда гривень.

Также в обращении 12,2 миллиарда монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня на общую сумму 1,9 миллиарда гривень.

По оценкам НБУ, на одного жителя Украины приходится 61 банкнота и 276 монет, находящихся в обращении.

Справка УНИАН. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

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Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.