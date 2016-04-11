В Украине могут отменить валютный контроль операций по экспорту услуг

Министерство экономического развития и торговли Украины совместно с Агентством США по международному развитию (USAID) разработали законопроект, который, в частности, предусматривает отмену валютного контроля операций по экспорту услуг.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг) разработан Агентством США по международному развитию (USAID) в рамках программы "Лидерство в экономическом управлении" совместно с Минэкономразвития при участии Ассоциации "Информационные технологии Украины", фриланс-биржи Upwork, Центра экономической стратегии и EasyBusiness.

«Основной закон, в который были внесены изменения - это закон о порядке расчетов в иностранной валюте, это то, что относится к валютному контролю. Так, согласно разработанному законопроекту, валютный контроль относительно экспорта услуг вообще отменяется… Мы таким образом разграничиваем поступления валюты от экспорта товаров и экспорта услуг. Если это экспорт услуг, то, соответственно, валютный контроль не осуществляется, для этого банк сможет попросить у экспортера подтверждение счета, который может быть подан в электронном виде», - сообщил в ходе пресс-конференции эксперт по правовым вопросам Программы USAID "Лидерство в экономическом управлении городом" Андрей Саварец.

Согласно розданному в ходе мероприятия пресс-релизу, экспорт услуг подлежит валютному контролю согласно действующему законодательству. Для снятия экспортной операции (экспорт услуг) по контролю банк вынужден требовать от экспортера услуг предоставление внешнеэкономического договора, предоставление акта выполненных работ, перевод документов на украинский язык и скрепление документа подписями и печатями.

Одно из предложений USAID для упрощения контроля администрирования процессов валютного контроля в Украине при экспорте услуг— замена при экспорте услуг внешнеэкономического договора и акта выполненных работ другим документом — счетом (инвойсом) в электронном формате.

Кроме того, по словам народного депутата, соавтора вышеупомянутого законопроекта Владислава Голубя, в документе предусматривается запретить банкам требовать от клиентов перевода документов на украинский язык, в случае если они оформлены на английском языке, поскольку для малых и средних предприятий это связано со значительными дополнительными расходами.

«Мы хотим запретить банкам требовать перевод договора на украинский язык», - сказал он.

По словам присутствующего на мероприятии народного депутата и соавтора данного законопроекта Виктории Пташник, данный документ уже практически доработан, получил поддержку ряда депутатов и в ближайшее время будет зарегистрирован в Верховной Раде.

«Данная инициатива является одним из дерегуляционных шагов, когда бизнесу будет проще вести свою деятельность в Украине… Законопроект почти доработан, продолжается работа над последними штрихами и в ближайшее время он будет зарегистрирован». – сказала она.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году по сравнению с 2014 годом экспорт товаров из Украины снизился на 29,3% - до 38,135 млрд долл., импорт - на 31,1%, до 37,502 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,02 (в 2014 году – 0,99). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 217 стран мира.

Среди стран-партнеров больше всего экспортировалось товаров в Российскую Федерацию - 12,7%, Турцию - 7,3%, Китай - 6,3%, Египет - 5,5%, Италию - 5,2%, Польшу - 5,2%, Индию - 3,8% и Германию - 3,5%.

Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам 2015 года составил 632,5 млн долл. против дефицита в 527 млн грн по итогам 2014 года.