У Гонтаревой рассказали, сколько фальшивых денег в Украине (инфографика)

Национальный банк Украины оценил количество поддельных банкнот в Украине в 2015 году в 2,7 штуки на 1 млн настоящих банкнот.

Как говорится в презентации НБУ, имеющейся в распоряжении УНИАН, количество поддельных банкнот в Украине снизилось с 3 штук на 1 млн настоящих купюр в 2014 году, 3,5 штуки в 2013 году и 4,1 штуки в 2012 году.

Также Нацбанк отметил, что уровень поддельных банкнот в Украине значительно ниже уровня в европейских странах по данным Европейского центробанка. Так, согласно приведенным данным, в 2012 году ЕЦБ зафиксировал 35 поддельных банкнот на 1 млн настоящих, в 2013 году – 43 штуки, в 2014-м – 48, в 2015-м – 50.

По информации НБУ, наибольшее число подделок зафиксировано по банкнотам номиналами 50, 100 и 200 гривень, 100 долларов, 100 и 200 евро.

Как сообщал УНИАН, в наличном обращении в Украине по состоянию на 1 апреля текущего года находятся банкноты и монеты на общую сумму 287,8 млрд грн.

Объем денежной базы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,4% – до 327,224 млрд грн.