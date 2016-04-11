Янукович должен вернуть Украине как минимум $30 миллиардов – эксперт Атлантического Совета

Украинская власть должна добиваться возвращения денег, украденных режимом Виктора Януковича, а также требовать возмещения убытков, которые Россия нанесла Украине в течение последних двух лет. Такое заявление в Вашингтоне сделал эксперт-юрист Атлантического Совета Алан Райли, сообщает «Голос Америки».

По словам Райли, украинские потери надо делить на две категории: первая – украденное режимом Виктора Януковича, вторая – ущерб от аннексии Крыма и войны.

«Если говорить о деньгах, которые украл предыдущий украинский режим Виктора Януковича, то следует вспомнить махинации с НДС и с государственными закупками. Чтобы вы поняли масштаб цифр – бюджет государственных закупок на год составлял 12 миллиардов долларов. И даже по самым консервативным подсчетам – предыдущий режим должен вернуть Украине около 30 миллиардов долларов», - говорит Райли.

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Эксперт советует сформировать дело против Януковича так, чтобы тот почувствовал угрозу уголовной ответственности. А далее, при необходимости, даже, пообещать закрыть дело, если он вернет награбленное стране. Впрочем, признает эксперт, все это станет возможным только по воле нынешних украинских руководителей.

«Кое-кто говорит, что в нынешнем украинском правительстве нет заинтересованности в том, чтобы начинать такое дело против Януковича. Потому что отдельные представители нынешней власти, ведут себя так же, как когда-то представители режима Януковича. К тому же, государственная бюрократическая машина Украины остается нереформированной, а она без сомнения является частью этой схемы. Но для объективности надо признать, что Украина сейчас в затруднительной ситуации. Поскольку страна потерпела российскую оккупацию и главная задача украинских чиновников сейчас – изменить ситуацию к лучшему», – говорит Райли.

Вместе с тем, эксперт убежден, что схема возврата денег за ущерб, причиненные российской агрессией, должна быть иной. Судиться против России с одним огромным иском, где будут перечислены все потери, будет чрезвычайно трудно. Именно поэтому украинские законодатели должны разделить все потери на отдельные иски. Потери – переселенцев, убытки, которые понесли бизнесы оккупированного Крыма и Донбасса, возмещение за пытки и запугивание на захваченных территориях и тому подобное, отмечает эксперт.

«Что касается потерь от аннексии и оккупации Крыма и других частей Украины – определить единую цифру убытков чрезвычайно сложно. Но очевидно лишь одно – она будет чрезвычайно высокой. Подумайте только: каковы потери более чем миллиона беженцев? Ведь они тратили свои работы, пострадал их бизнес, а кто-то, вообще, остался без дома или квартиры», констатирует Райли.

Эксперт советует Украине, после того, как украинские юристы сформируют доказательную базу из всех этих отдельных дел, обратиться к независимым экспертам, которые подтвердят их рассчеты и дальше – начинать судиться с Россией.