Украина вернула Японии часть неиспользованных "киотских" денег – СМИ

Украинское правительство вернуло Японии 7,49 млн евро неиспользованных "киотских" денег.

Об этом сообщает «Экономическая правда» ссылаясь на документ Министерства экологии и природных ресурсов.

На сегодня это около 202 млн грн. Еще миллиард гривень неиспользованных средств остается под вопросом.

"Из-за скандалов с затягиванием проведения работ и закупок большая часть средств, полученных Украиной от Японии в рамках Киотского протокола, была неиспользованная. Речь идет о около 1,3 млрд грн и 35,9 млн евро, японские контрагенты требуют вернуть их назад", - отмечают в издании.

Есть большая вероятность, что часть средств японцы оставят в Украине, и государственные тендеры в рамках экологических проектов продолжатся.

Напомним, в феврале 2016 сообщалось, что Украина вернула Японии 2,5 млн евро неиспользованных средств, полученных в 2009 году от продажи квот на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола.