На должность министра финансов обсуждались кандидатуры Южаниной, Шлапака и Максюты - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Козаченко сказал в комментарии журналистам перед началом заседания фракции БПП, отвечая на вопрос, кто в новом правительства может возглавить Министерство финансов.

“Вы знаете те кандидатуры, о которых все говорили. Они известны. Это и иностранцы, и наши. Но нет окончательного решения об этом”, - сказал депутат.

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Отвечая на вопрос относительно кандидатур иностранцев на эту должность, Козаченко отметил, что “рассматривалось предложение и по госпоже Южаниной, и по господину Шлапаку, - это по нашим кандидатурам”.

“Были еще несколько, но менее известных украинцев, которые когда-то работали заместителями министра финансов, заместителем министра экономики. Один из них, могу назвать, - господин Максюта. Его тоже предлагали. Но решения окончательно пока нет”, - добавил парламентарий.