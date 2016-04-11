Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню
Официальный курс НБУ на 12 апреля: 100 USD – 2557.0599 грн; 100 EUR – 2912.4912 грн; 10 RUR – 3.8094 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2557.0599 (11 апреля – 2562.9848)
100 EUR – 2912.4912 (11 апреля – 2912.3196)
10 RUR – 3.8094 (11 апреля – 3.7989)
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,55/25,65 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,2343/29,2915 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3841/0,3853 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5706 грн/долл., к этому часу заключено 428 сделок на сумму 257,17 млн долл.