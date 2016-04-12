"Панамский скандал": в отделении Mossack Fonseca в Лиме прошли обыски

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на El Comercio.

В обысках приняли участие представители прокуратуры и полиции.

«Сегодня мы хотим получить достоверную информацию о том, имело ли место мошенничество с налогами», - заявили в Sunat.

Отмечается, что офис Mossack Fonseca находится в престижном районе Лимы Сан-Исидро напротив посольства Панамы в Перу.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

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Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.