Греция и кредиторы делают паузу в переговорах на неделю

Переговоры между представителями правительства Греции и квартетом международных кредиторов прерваны на неделю в связи с весенней сессией МВФ, Афины говорят о прогрессе и по-прежнему рассчитывают до 22 апреля достичь соглашения по первому обзору программы реформ, пишет Прайм.

"После всех этих обсуждений было принято решение, что сегодня у нас будет перерыв, чтобы все поехали в Вашингтон. Все - как четыре учреждения кредиторов, так и правительство Греции - согласны с тем, что был достигнут прогресс по согласованию взаимоприемлемого пакета и завершению соглашения. Они вернутся сразу после Вашингтона, то есть в понедельник, чтобы достичь соглашения до Еврогруппы 22 апреля", - заявил министр финансов Греции Эвклид Цакалотос журналистам после очередных переговоров с кредиторами, завершившихся поздно ночью.

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Греция без положительной оценки программы реформ не сможет получить очередные транши кредитов для обслуживания своего госдолга. Между тем летом предстоят крупные платежи, на которые Греции не хватит собственных средств. Несколько дней назад были утечки в Wikileaks, согласно которым МВФ намерен затянуть переговоры до июля, чтобы перед лицом кредитного события Греция пошла на новые жесткие меры. Основные разногласия на переговорах касаются налогообложения и реформы пенсионной системы и социального страхования.

Цакалотос заявил, что есть прогресс по многим темам. Однако ни по одной из них пока нет договоренностей.

"Мы выйдем на соглашение на уровне штабов незадолго до Еврогруппы. Есть очень большой прогресс по многим вопросам. Но поскольку есть многие другие небольшие вопросов, обсудить которые у нас не было времени, стало очевидно, что невозможно было достичь соглашение на уровне персонала до рассвета сегодняшнего дня", - сказал министр, заметив, что участникам переговоров необходимо ехать в Вашингтон на встречи МВФ.

На вопрос, была ли закрыта хоть какая-то из больших тем, Цакалотос ответил: "Мы по многим вопросам, особенно трудным, совсем близко".

Министр, по его словам, не думает, что пауза в переговорах создает для Греции проблему.