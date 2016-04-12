"Панамский скандал": Управляющий тысячами офшорных компаний Mossack Fonseca оказался мертвец

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Sunday Times.

Так, оказалось, что менеджером 10 тыс. 361 компании числилась женщина, умершая более десяти лет назад. Большинство компаний регистрировала Mossack Fonseca.

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Нидерландская телекомпания, получившая доступ к документам, выяснила, что женщина умерла в 2005 году. Однако это необратимое обстоятельство не стало препятствием для продолжения выполнения ею управленческих функций: она «подписывала» документы, «являлась» на собрания руководящих органов и избиралась в качестве секретаря компании.

Еще одна женщина оказалась управляющей более 7 тыс. компаний. При этом сама она живет в двухкомнатном бунгало в лесу в 20 милях от столицы Панамы. Когда журналисты обратились к женщине с вопросами, она отказалась от комментариев.

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Как сообщал УНИАН, так называемые "панамские документы" или "панамский архив", которые содержат конфиденциальные документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, получили широкую огласку 3 апреля 2016 года.

Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung в 2015 году. В течение года пул международных журналистов под финансированием американской некоммерческой организацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучал эти документы.

Документы охватывают период с 1977 по 2015 годов. Основная тематика расследований, проведенных на основе "панамских документов", - наличие скрытой собственности политиков и связанные с этим конфликты интересов и данные о секретных оффшорных компаниях.

Архив содержит 11,5 миллионов файлов, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей, в том числе более десятка действующих мировых лидеров.