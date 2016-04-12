Из-за политики НБУ вкладчики украинских банков потеряли больше $7 миллиардов - Хомутынник

Об этом в колонке для Forbes пишет народный депутат Украины, сопредседатель группы «Партия «Відродження» Виталий Хомутынник. По его словам, политика «очищения», объявленная главой НБУ как реформа, превратилась просто в «зачистку» банков. В результате из банковской системы за последние два года были выведены 35% банков.

«Для вкладчиков такая политика НБУ уже обернулась финансовыми потерями в более чем 130 миллиардов гривен. С учетом среднего курса доллара за последние два года в размере 18 гривен, потери физических и юридических лиц на счетах ликвидированных банков, составляют почти $7,2 млрд», - пишет Виталий Хомутынник.

Депутат также прогнозирует, что эта сумма может увеличиться вдвое, после того как Фонду гарантирования вкладов будут переданы банки, в которых сейчас введена временная администрация.

Читайте такжеПартия "Видродження" внесла пакет законопроектов, возвращающий финансирование ПТУ из госбюджета

«Общая сумма потерь будет равна объему кредитов, полученных Украиной от Международного валютного фонда за последние два года. Напомню, что ради этих $11,2 млрд украинцы продолжают «затягивать пояса», платить в разы больше за коммунальные услуги и оплачивать из своих карманов новые налоги правительства. Можно предположить, что сложившаяся ситуация - это результат некомпетентности руководства НБУ и его менеджмента. Но судя по последовательности действий, больше похоже на умышленное уничтожение целого сектора экономики, из-за чего пострадали сотни тысяч украинских семей и тысячи предпринимателей. Тянуть с отставкой Валерии Гонтаревой больше нельзя. Этот вопрос в парламенте нужно рассмотреть как можно быстрее», - подчеркивает Хомутынник.