Рада бессрочно продлила мораторий на выплату российского долга

Верховная Рада Украины отменила конечную дату действия моратория на выплату части госдолга, установленную действующим законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, за основу и в целом за законопроект о внесении изменения в статью 4 Закона Украины "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом" относительно вступления в силу (№3677) проголосовали 242 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметила, представляя законопроект, заместитель министра финансов Оксана Маркарова, упразднение нормы о предельном сроке действия моратория коснется, в первую очередь, «российских» еврооблигаций на 3 млрд долл., которые должны были быть погашены в 2015 году, а также гарантированного государством кредита "Укравтодора" на 140 млн долл.

Маркарова напомнила, что в соответствии с действующим законодательством, действие моратория должно закончиться 1 июля 2016 года.

«В прошлом году нашими совместными усилиями удалось провести реструктуризацию коммерческого долга государства. Из 22,6 млрд долл. удалось реструктуризировать 19,54 млрд долл., но остались проблемными и нерешенными 2 вопроса. Вопрос номер 1 - это 3 млрд долл. еврооблиагаций, которые должны были быть погашены 20 декабря 2015 года и вопрос 2 - это 140 млн долл., гарантированные государством кредита «Укравтодора», - сказала она.

Замминистра отметила, что Украина не может погасить в этом году эти долги.

«Наш закон, который принят в прошлом году, позволяет внедрять мораторий до июня 2016 года. Мы просим внести изменения в этот законопроект и отменить это ограничение по времени и продолжить этот мораторий. В связи с тем, что существуют риски судебных исков, это позволит нам продолжать проводить переговоры, и мы надеемся найти понимание с нашими кредиторами относительно реструктуризации на условиях, предложенных Украиной», - сказала Маркарова.

Она подчеркнула, что периметр проведенной долговой операции четко устанавливается принятым в мае прошлого года законом, риска расширения моратория на другие новые обязательства нет. Кроме того, она отметила, что это не приведет к снижению инвестиционной привлекательности страны.

«Проект исключительно снимает ограничительную дату для моратория на конкретные обязательства, которые до сих пор остались нереструктуризированы, и по большинству из которых у нас уже судебный процесс. Это большой риск для бюджета», - сказала она.

Глава подкомитета по вопросам государственного долга и финансирования госбюджета комитета Рады по вопросам бюджета Андрей Гордеев отметил, что комитет поддержал законопроект и призвал депутатов проголосовать за него.

"Если не примем его, то с 1 июля наступает обязательство выплат, в том числе и стране-агрессору", - сказал Гордеев.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года, в разгар Революции достоинства. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

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Украина проводила реструктуризацию госдолга в рамках программы с Международным валютным фондом, одобренной Советом директоров МВФ в марте прошлого года. В декабре прошлого года МВФ признал долг Украины перед Россией официальным, поскольку выяснилось, что держателем этого долга было и остается правительство РФ. В то же время, Фонд смягчил требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит ряду стран, включая Украину, продолжить сотрудничество с МВФ даже при условии невыплаты долгов, в частности «российского» долга.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по «российским» бондам и поручил Министерству юстиции нанять юристов для защиты интересов нашей страны в суде. Согласно последнему заявлению Министерства финансов Украины, опубликованному после обращения РФ в суд Лондона, позиция Украины в этом вопросе не изменилась, и наша страна «намерена и полностью готова решительно отстаивать свои интересы по данным еврооблигациям в английском суде».