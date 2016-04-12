Минэкономразвития улучшило прогноз инфляции в первом полугодии до 5,5%

Министерство экономического развития и торговли улучшило прогноз инфляции в Украине в первом полугодии 2016 года до 5,5% с 7,5%, что обусловлено насыщением внутреннего рынка товарами и отсутствием значительных колебаний на валютном рынке.

Соответствующий прогноз представлен в аналитическом материале, опубликованном на сайте министерства.

"В I полугодии ожидается, что действие таких факторов, как насыщение внутреннего рынка товарами, отсутствие значительных колебаний на валютном рынке и умеренный рост мировых цен, а также невысокий совокупный спрос обеспечат сохранение умеренных темпов роста цен на потребительские товары и услуги", - говорится в прогнозе.

По мнению аналитиков министерства, умеренной инфляции будет также способствовать жесткая монетарная политика Национального банка, слабая покупательная способностью населения, а также небольшая ценовая динамика на основные экспортные товары.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в Украине в первом полугодии 2016 года на уровне 7,5%, а по результатам года - на уровне 13,1%.

Национальный банк Украины ранее прогнозировал инфляцию в 2016 году на уровне 12%, в то время как консенсус-прогноз инфляции на 2016 год, составляемый регулятором на ежемесячной основе путем опроса финансовых аналитиков, предполагает инфляцию на уровне 13,4%.

При этом Нацбанк допускает, что инфляция в 2016 году может оказаться ниже прогноза регулятора в 12%.

По данным НБУ, в целом в первом квартале 2016 года потребительская инфляция составила 1,6%, что значительно меньше прогноза Национального банка (4,0%), опубликованного в январском инфляционном отчете.

В Украине в марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2016 года, зафиксирована инфляция на уровне 1% после дефляции на уровне 0,4% в феврале к январю 2016 года.