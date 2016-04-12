В России появятся новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

К концу 2017 году в обращение в России будут выпущены новые банкноты, номиналом 200 руб. и 2000 руб., объявил Банк России. В ЦБ полагают, что к этому моменту годовая инфляция в России как раз опустится до 4%, что сделает выпуск банкнот «промежуточных номиналов» (сейчас в России выпускаются купюры по 100, 500, 1000 и 5000 руб.) экономически оправданным, пишет РБК.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что объем выпуска купюр новых номиналов пока не определен, но он не повлияет на количество находящихся в обращении наличных денег. При этом купюры старых номиналов специально изыматься из обращения не будут, а общий объем денег в обращении, по словам главы ЦБ, будет поддерживаться за счет изъятия ветхих купюр.

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В ближайшее время Банк России планирует разработать дизайн новых купюр, в том числе определиться с тем, виды каких именно российских городов будут на них представлены. Доверить выбор планируется самим россиянам — летом 2016 года ЦБ совместно с одним из федеральных телеканалов запустит голосование, по итогам которого и решится, кто именно «попадет на деньги».

В настоящее время в России находятся в обращении банкноты достоинством 5 рублей (с видами Новгорода Великого), 10 рублей (Красноярск), 50 рублей (Санкт-Петербург), 100 рублей (Москва), 500 рублей (Архангельск), 1000 рублей (Ярославль) и 5000 рублей (Хабаровск). Кроме того, в 2014 году в обращение была выпущена «олимпийская» купюра достоинством в 100 рублей с видами спортивных объектов в Сочи, а в 2015 — посвященная аннексии Крыма сторублевка с видами Севастополя.