Глава Нацкомиссии по ценным бумагам задекларировал почти 2 миллиона гривень доходов

Доход главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимура Хромаева в 2015 году составил 1,72 миллиона гривень, говорится в опубликованной им декларации на сайте регулятора.

В том числе, заработная плата Хромаева в 2015 году составила 68,5 тысячи гривень, 1,65 миллиона гривень - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, 369 гривень - доход от преподавательской деятельности и 176 гривень - дивиденды и проценты.

Согласно декларации, в собственности Хромаева находится квартира площадью 174,89 квадратных метра. При этом у главы НКЦБФР нет ни одного автомобиля в собственности или аренде.

На счетах в банках и ценных бумагах у Хромаева находится 226,4 тысячи гривень.

Семья главы комиссии в прошлом году заработала 1,32 миллиона гривень, в частности дивиденды и проценты составили 916,2 тысячи гривень, доход от предпринимательской деятельности - 400 тысяч гривень.

В собственности семьи главы НКЦБФР находится земельный участок площадью 8,5 тысячи квадратных метров, квартира площадью 51,3 квадратных метра и автомобиль BMW 523i 2007 года выпуска.

На счетах в банках и ценных бумагах семьи Хромаева находится 8,46 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в январе прошлого года назначил Хромаева, основателя инвестиционной компании "Арта", главой Нацкомиссии по ценным бумагам.

Женой главы комиссии является известная телеведущая Маша Ефросинина.