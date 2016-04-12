Гонтарева способствовала выведению из "Дельта Банка" более полумиллиарда долларов - Тарута

Глава НБУ Валерия Гонтарева не только знала о преступных действиях руководства "Дельта Банка", которые перевели в валюту и вывели за рубеж рефинансирование НБУ на сумму более полумиллиарда долларов, но и лично способствовала этим преступлениям.

Об этом сообщает народный депутат Сергей Тарута в своем депутатском обращении, адресованном в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщают "Українські Новини".

Как отмечает нардеп, 22 марта 2016 года Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения Сергею Курченко – руководителю преступной группы, которая на протяжении 2013-2014 годов незаконно завладела средствами НБУ, "Укргазбанка", "Аграрного фонда", а также деньгами вкладчиков "Брокбизнесбанка" и "Реал Банка" на общую сумму 5,6 миллиарда гривень. Вместе с тем, аналогичные преступные схемы были реализованы руководством НБУ, владельцами и менеджерами "Дельта Банка", а также руководителями Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) уже при новой власти.

В частности, "Дельта Банк" (в сентябре 2014 года) приобретает облигации ГИУ на сумму 3,5 миллиарда гривень. При этом средства остаются на текущем счету учреждения в банке. Под эти облигации руководство "Дельта Банка" получает рефинансирование НБУ (операция РЕПО) на сумму 3,5 миллиарда гривень (по данным регулятора, на 1 миллиард гривень).

"Эта операция не была направлена на поддержание ликвидности "Дельта Банка" и совершалась руководством банка и руководством НБУ не с целью поддержания платежеспособности банка, а с целью последующего выведения этих средств из банка", - сообщает Тарута.

Как отмечает депутат, средства в дальнейшем были выведены через корреспондентские счета оффшорных банков на счета компаний-нерезидентов, подконтрольных владельцам и должностным лицам "Дельта Банка". Всего на эти счета было выведено из банка более 500 миллионов долларов США.

"Совершение данных преступных действий могло происходить только с ведома и благодаря содействию должностных лиц НБУ – главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, а также директора Департамента банковского надзора Аллы Шульги, так как учитывая проблемный статус банка совершение всех операций происходило по согласованию с куратором банка, назначенного Департаментом банковского надзора НБУ… Вызывает обеспокоенность, почему правоохранительные органы не обращают внимание на совместные организованные преступные действия владельцев и собственников "Дельта Банка", руководителей ГИУ и Национального банка", - говорится в обращении нардепа.

Сергей Тарута настаивает на том, чтобы НАБУ провело расследовании фактов, изложенных в его обращении.

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Напомним, 3 марта 2015 года НБУ ввел в "Дельта Банк" временную администрацию.

"Все деньги, которые получало учреждение (от НБУ), шли на возврат средств вкладчикам",‒ заявила тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

На данный момент НБУ не выручил ничего от продажи залогового имущества банка. "Только в апреле 2016 года может начаться реализация активов "Дельта Банка", - сообщил директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник.