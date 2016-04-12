НБУ хочет отменить копирование паспортов при обмене валюты в банках

Национальный банк Украины в рамках предстоящей либерализации валютного регулирования планирует отменить требования к банкам делать и хранить копии документов, предъявляемых физическими лицами для удостоверения личности при операциях с иностранной валютой.

Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на выступление директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко на конференции.

По информации НБУ, также на конференции Пономаренко пояснил недавнее решение регулятора провести интервенцию по покупке валюты с фиксированным курсом.

"Такое решение не является свидетельством того, что Национальный банк таргетирует определенный уровень курса гривни. Мы продолжаем придерживаться гибкого курсообразования. А такие интервенции направлены на сглаживание избыточных колебаний курса и пополнение международных резервов", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году планирует постепенную отмену введенных в 2014-2015 годах валютных ограничений в соответствии с темпами реализации предварительных условий, предусмотренных в согласованной с Международным валютным фондом "дорожной карте".

Согласно действующим правилам, при купле-продаже наличной валюты в кассе банка граждане обязаны предъявить работнику банка паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность.