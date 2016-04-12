Украинцы уже задекларировали более 15 миллиардов доходов, среди них 1232 миллионера

Украинцы в январе-марте 2016 года задекларировали более 15 млрд грн полученных в 2015 году доходов, при этом 1232 гражданина задекларировали доходы свыше 1 млн грн, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, украинцы в январе-марте задекларировали на 1,3 млрд грн, или на 9%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма задекларированных доходов миллионерами составила 6 млрд грн.

Наиболее активно декларировали свои доходы жители Николаевской, Запорожской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

По данным деклараций, гражданами задекларировано к уплате 75 млн грн военного сбора.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2016 года в Украине стартовала кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в течение 2015 года.

В соответствии с налоговым законодательством, декларации подаются гражданами до 1 мая, предпринимателями - в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года).

В течение января 2016 года граждане Украины подали почти 14,6 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2015 год, общая сумма задекларированного ими дохода на 1 февраля текущего года составила 1,28 млрд грн.

Объем задекларированных доходов граждан, полученных в 2014 году, составил 44,5 млрд грн, декларации об имущественном состоянии и доходах подали 523 тыс. украинцев, Большую часть полученных доходов - 13,4 млрд грн - составляют доходы, полученные в виде заработной платы; доходы, полученные украинцами в наследство или в качестве подарков, составили 8,1 млрд грн, другие доходы – 12,5 млрд грн.