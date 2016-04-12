Пайетт рассказал, от чего зависит выделение Украине $1 миллиарда кредитных гарантий США

Посол США в Украине Джеффри Пайетт подчеркивает, что выделение Украине займа в сумме 1 млрд долларов кредитных гарантий США будет зависеть от формирования ориентированного на реформы нового состава Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал в Гостомеле во время посещения аэродрома имени Антонова.

Дипломат согласился с утверждением, что пока в Украине не будет сформировано новое правительство, не будет выделен третий транш кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов.

По словам посла, речь идет не только о финансовой помощи США, но и помощи от Международного валютного фонда и Европейского Союза.

"Все это зависит от определения нового Кабинета министров с четким мандатом на проведение реформ", - отметил Пайетт.

В связи с этим посол подчеркнул, что США ожидают дальнейшего прогресса по другим важным направлениям в реформах, в том числе в вопросе назначения ориентированного на реформы нового генерального прокурора, который будет иметь поддержку и доверие всего украинского народа, Верховной Рады и гражданского общества.

Как сообщал УНИАН, в США ожидают скорейшего утверждения Верховной Радой нового состава правительства Украины.