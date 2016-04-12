Вкладчикам банка "ТК Кредит" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 12 апреля начал выплаты вкладчикам ликвидируемого банка "ТК Кредит" через отделения "Универсал Банка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, выплаты будут проводиться до 26 мая 2016 года, после указанного срока получить гарантируемые средства можно будет по индивидуальным обращениям в Фонд гарантирования.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "ТК Кредит" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.

Читайте такжеВкладчикам банка "Национальные инвестиции" завершили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 11 февраля ввел временную администрацию в банк "ТК Кредит" на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

Правление НБУ приняло решение об отнесении банка "ТК Кредит" к категории неплатежеспособных, впервые приняв решение о выведении банка с рынка из-за непрозрачности структуры его собственности.