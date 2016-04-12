Fitch понизило рейтинги Саудовской Аравии

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг вероятности дефолта эмитента Саудовской Аравии в иностранной и национальной валюте до "AA-" с "AA" с негативным прогнозом, сообщает Прайм.

"Одна из причин рейтингового действия - понижение прогноза Fitch по ценам на нефть на 2016 и 2017 годы до 35 и 45 долларов за баррель соответственно. Подобный сценарий может иметь серьезные негативные последствия для бюджетного и внешнего баланса Саудовской Аравии, поясняет агентство", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам агентства, темп роста ВВП страны в 2016 году составит 1,5%, а в 2017 году - 1,7%, замедлившись после роста на 3,4% в 2015 году.

При этом дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2015 году вырос до 14,8% ВВП после дефицита в 2,3% ВВП в 2014 году и профицита начиная с 2010 года. При этом Fitch ожидает, что в 2016-2017 годах дефицит бюджета сократится лишь незначительно на фоне умеренного восстановления баланса на нефтяном рынке.

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Среди основных факторов, которые могут вызвать дальнейшее понижение рейтингов, Fitch отмечает снижение объемов "финансовых буферов" страны или более медленное, чем ожидается, сокращение дефицита бюджета, например, в результате невыполнения финансовых реформ или из-за возобновления падения цен на нефть.