МВФ ухудшил прогноз по росту экономики Украины и инфляции

Об этом говорится в Обзоре мировой экономики, представленном на сайте Фонда. Одновременно Фонд сохранил прогноз по безработице в текущем году на уровне 9,2% по методологии Международной организации труда.

Ранее Фонд предполагал, что экономика Украины продемонстрирует в 2016 году рост на уровне 2% при инфляции 12%. Такие показатели были заложены Министерством финансов Украины в качестве макроориентиров при формировании бюджета на 2016 год.

«Украинская экономика, как ожидается, вернется к росту в 2016 году на фоне повышения уровня потребления, роста уверенности инвесторов и, как следствие, увеличения госдоходов и улучшения условий кредитования», - говорится в отчете МВФ.

Вместе с тем, в МВФ предположили, что политическая напряженность в регионе Восточной Европы, в первую очередь военное противостояние в Украине, по-прежнему будет иметь последствия для всей мировой экономики и отразится на торговле, туризме, финансовом сотрудничестве.

Кроме того, в МВФ прогнозируют, что экономика Украины в 2017 году вырастет на 2,5% при инфляции в 11%.

"Экономика Украины в 2017 году вырастет на 2,5%, инфляция снизится до 11%, а уровень безработицы - до 8,8%", - говорится в Обзоре мировой экономики, представленном на сайте Международного валютного фонда.

Фонд в своих прогнозах исходит из того, что экономический рост в нашей стране будет поступательным и непрерывным. В этой связи, к 2021 году украинская экономика должна выйти на рост в среднем на 4% в год при инфляции в 5% в год.

Отмечается, что ранее МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2016 году до 1,5%, а также ухудшил прогноз инфляции по итогам года до 15,1%. Одновременно Фонд сохранил прогноз по безработице в текущем году - на уровне 9,2% по методологии Международной организации труда.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития Украины прогнозирует рост экономики по итогам года на уровне 1% при инфляции 13,1%.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На данный момент идет второй пересмотр программы. Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Результатом пересмотра должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.