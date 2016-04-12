Комиссия ВР расследует действия НБУ по уничтожению "Хрещатика" - нардеп Головко

Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде сообщил народный депутат Михаил Головко, комментируя недавнее заявление и.о. заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, в котором она поясняет причины банкротства «Хрещатика».

«Верить руководству НБУ не приходится. В прошлом году после проведения стресс-тестов они заявили, что угроз большим банкам уже нет, могут быть вопросы только к банкам 3-4 группы. А такие банки как «Хрещатик» входят в двадцатку крупнейших банков Украины по размеру активов», - заявил Головко.

По его словам, руководство НБУ скрывает истинные причины проблем, возникшие у «Хрещатика».

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«Пусть НБУ расскажем о давлении, которое оказывалось на клиентов банка и акционеров с тем, чтобы они переходили в другие банки. В результате уничтожения банка «Хрещатик» пострадала и киевская городская власть, и коммунальные предприятия, и простые киевляне, которые держали в банке свои сбережения. Это политика НБУ привела к уничтожению банка «Хрещатик». Необходимо создавать депутатскую комиссию, которая детально изучит действия НБУ, которые привели к уничтожению банка», - резюмировал Головко.

Участник брифинга народный депутат Олег Осуховский отметил, что НБУ отказался помогать «Хрещатику», направив свои усилия на российские банки, а также «приближенные» к руководству Нацбанка финучреждения.

«Каждый год миллиарды выделяются на рефинансирование банков. Кому выделяются? Российским банкам или банкам, приближенным к Гонтаревой. Между тем, помощь можно было бы оказывать стратегически важным для страны украинским банкам. В том числе и банку «Хрещатик», от банкротства которого реально пострадала громада столицы», - подчеркнул Осуховский.

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Напомним, 5 апреля в банк «Хрещатик» была введена временная администрация. Перед этим банк покинули коммунальные предприятия Киева, которые были его стратегическими клиентами. Среди них «Киевводоканал», «Киевпастранс», «Киевский метрополитен» и другие.

И.о. заместителя председателя НБУ Екатерина Рожкова заявил, что «проблемы «Хрещатика» накапливались все минувшее десятилетие». По ее мнению, «банк не зарабатывал денег: напротив, с середины 2014 года получал процентный убыток, что полностью противоречит всей логике ведения банковского бизнеса».