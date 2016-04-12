Абромавичус назвал зарплаты новых глав "Укрзализныци" и "Электротяжмаша"

Заработная плата нового главы правления Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога" составит до 1,5 миллиона долларов в год, а руководителя государственной компании "Электротяжмаш" – до 600 тысяч долларов в год при выполнении ими ключевых показателей работы предприятий.

Об этом в комментарии УНИАН сказал министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус.

Ранее Номинационный комитет при Минэкономразвития рекомендовал назначить поляка Войцеха Балчуна и француза Жана-Андре Барбозу на руководящие посты в "Укрзализныце" и "Электротяжмаше" соответственно. Войцех Балчун является главой наблюдательного совета авиакомпании "LOT", до этого он возглавлял железнодорожную компанию Польши PKP Cargo.Жан-Андре Барбоза имеет 17-летний опыт работы на предприятиях подобного "Электротяжмашу" типа.

"Зарплата (руководителя – УНИАН) в "Укрзализныце" может достичь до 1,5 миллиона долларов в год. 25% от этого - фиксированная заработная плата, а остальное - если только результаты будут. У руководителя "Электротяжмаша" зарплата будет составлять около 600 тысяч долларов в год. Постоянный оклад его будет составлять 150 тысяч долларов в год, то есть больше 10 тысяч долларов в месяц", - сказал министр, отметив, что этих денег достаточно "для жизни" в украинской столице.

При этом он подчеркнул, что назначение избранных менеджеров должно пройти в кратчайшие сроки.

"Это качественные кандидаты. Все, что им нужно, - только политическая поддержка. Нужно назначить этих руководителей на заседании правительства в ближайший срок. Если следующий премьер-министр захочет показать свои реформаторские намерения - это его первый шанс", - сказал Абромавичус.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития в начале года объявило о проведении конкурсов на должности руководителей 6 ключевых госкомпаний, включая "Укрпочту", "Укрспирт", "Электротяжмаш", "Укрзализныцю" и ряд энергокомпаний.