Рада не поддержала оба законопроекта о реструктуризации валютных кредитов

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект о реструктуризации валютных кредитов граждан, полученных на покупку жилья, в редакции Кабинета министров Украины, так же как и альтернативный законопроект, который не поддерживается правительством и Национальным банком Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как оба законопроекта "О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)" (№4004 и №4004-1) не набрали нужного количества голосов, 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали предложение вице-спикера Андрея Парубия отправить оба проекта в комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности для их объединения и доработки к повторному первому чтению.

Представляя законопроекты, глава профильного парламентского комитета Сергей Рыбалка напомнил, что проблема валютных заемщиков остается нерешенной уже более 2 лет.

"Мне не нравится ни один из этих документов, но сегодня мы обязаны принять ответственное решение, - сказал он. - С одной стороны, имеем несовершенный закон Кабмина, который может помочь только части заемщиков, с другой – проект, который, очевидно, получит вето президента".

Рыбалка предложил принять за основу правительственный законопроект, чтобы доработать его ко второму чтению, в том числе убрать несовершенства и расширить круг заемщиков, которые попадут под действие закона. Однако депутаты не поддержали предложение комитета, при этом правительственный законопроект, одобренный ранее Национальным банком Украины и банковским сообществом, набрал даже меньше голосов, 186, чем альтернативный проект, который поддержали 194 депутата.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в ноябре 2015 года утвердил законопроект для поддержки получивших валютные кредиты граждан "О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)", в рамках которого порядка 37 тысяч семей с кредитами на общую сумму более 20 миллиардов гривень смогут провести реструктуризацию валютных ипотечных кредитов.

Впоследствии Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности зарегистрировал в парламенте альтернативный законопроект, предполагающий реструктуризацию без оговорки о том, что залоговая недвижимость является единственным жильем заемщика. Проект не нашел поддержки Национального банка и Министерства финансов, и, по оценкам банкиров, спровоцирует убытки банковской системы на уровне 120 миллиардов гривень.