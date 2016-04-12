Гривня закрыла межбанк на уровне 25,50 за доллар

Во вторник, 12 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,42/25,50 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9200/29,0080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 гривни/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5531 гривни/доллар, к этому часу заключено 536 сделок на сумму 389,69 миллиона долларов.