Гривня закрыла межбанк на уровне 25,50 за доллар
18:15, 12 апреля 2016Финансы
711
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9200/29,0080 гривни/евро.
Гривня закрыла межбанк на уровне 25,50 за доллар / epizod.com.ua
Во вторник, 12 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,42/25,50 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9200/29,0080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 гривни/рубль.
Читайте такжеНацбанк продолжает укреплять официальную гривню
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5531 гривни/доллар, к этому часу заключено 536 сделок на сумму 389,69 миллиона долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter