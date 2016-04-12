Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,55 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2555,3147 (12 апреля – 2557,0599)

100 EUR – 2912,0366 (12 апреля – 2912,4912)

10 RUR – 3,8515 (12 апреля – 3,8094)

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,42/25,50 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9200/29,0080 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3830/0,3850 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5531 гривни/доллар, к этому часу заключено 536 сделок на сумму 389,69 миллиона долларов.