Рада досрочно перевела на систему Prozorro госзакупки в Донецкой области

21:47, 12 апреля 2016
Финансы
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Верховная Рада приняла закон, который досрочно внедряет систему электронных государственных закупок Prozorro в Донецкой области.

Фото УНИАН

 

За принятие закона «О внесения некоторых законодательных изменений насчет особенностей использования отдельных публичных средств на территории Донецкой области» проголосовали 278 депутатов.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что законопроект №4199 распространяет действие системы Prozorro на Донецкую область досрочно.

«Система государственных электронных закупок в Донецкой области будет внедрена досрочно, не с 1 августа 2016 года, как это предусмотрено законом сейчас, а досрочно - с даты вступления в силу данного закона», - сказал Галасюк.

По его словам, это будет своего рода пилотный проект в этой области, что позволит обеспечить прозрачность использования средств, выделяемых из госбюджета Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла в целом законопроект, устанавливающий обязательное проведение всех государственных закупок через систему электронных закупок Prozorro с 1 апреля 2016 года для министерств и крупных госкомпаний и с 1 августа 2016 года – для всех госкомпаний и госорганов.

Система Prozorro работает в пилотном режиме с февраля прошлого года и обрабатывает чуть более 2% всех госзакупок в стране. На конец 2015 года в системе принимали участие более 2200 госкомпаний, которые провели около 37 тыс. тендеров. Общая сумма зарегистрированных тендеров составила около 7 млрд грн. Экономия на конец прошлого года составляла 12% от суммы тендеров, или более 500 млн грн.

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