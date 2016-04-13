Глобальная экономика может понести значительные потери в случае Brexit - МВФ

Такое предостережение содержит обнародованный во вторник, 12 апреля, прогноз глобального экономического роста на 2016 год, который подготовили аналитики Международного валютного фонда (МВФ), передает Deutsche Welle.

Согласно данным экспертов МВФ, уже сам факт проведения 23 июня 2016 года референдума о возможном выходе Великобритании из ЕС "создал неуверенность среди инвесторов". Кроме того, сам Brexit аналитики МВФ назвали особо опасным риском, что может нанести "серьезный региональный и глобальный вред", ведь он нарушит существующие торговые и финансовые потоки.

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В то же время после возможного выхода Великобритании из ЕС, возможно, будут иметь место длительные и непростые переговоры между Лондоном и Брюсселем о переформатировании отношений. Это, в свою очередь, приведет к "длительному периоду неопределенности" с соответствующими последствиями для рынков, предупреждают специалисты МВФ.

Между тем главный экономист МВФ Морис Обстфельд опасается, что "обратное движение против всеобъемлющей экономической интеграции между странами" угрожает остановить политику свободной торговли в Европе, что уже несколько десятилетий развивается на континенте.

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Это стало одним из факторов, почему МВФ ухудшил ожидания нынешнего глобального экономического роста до 3,2 процента, хотя еще в январе этого года он прогнозировал 3,4-процентный подъем.