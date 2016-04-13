Нацбанк подал в суд на депутата "Самопомочи"

Национальный банк Украины обратился в Дрогобычский районный суд Львовской области с иском против депутата Верховной Рады Украины от «Объединения «Самопомич» Павла Костенко о защите деловой репутации, требуя опровержения ложной информации и компенсации нанесенного морального ущерба.

Как сообщается на сайте НБУ, депутат распространял недостоверную информацию о злоупотреблениях руководством регулятора при проведении операций с облигациями внутреннего государственного займа, в то время как НБУ никогда не совершал никакие операции с указанными депутатом ОВГЗ с международным идентификационным кодом ISIN UA4000152441.

Нацбанк подчеркивает, что продавал ОВГЗ из своего портфеля в 2015 году исключительно по рыночным ценам через биржевые торги на двух фондовых биржах – ПФТС и «Перспектива», и к торгам имели доступ все члены этих бирж.

В то же время, НБУ отмечает, что не имеет полномочий и институциональных обязательств контролировать и влиять на хозяйственную деятельность других участников торгов государственными облигациями.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2015 году приобрел в собственность государственные облигации номинальной стоимостью 93,73 млрд грн, что более чем в 2 раза меньше объема за 2014 год. Объем продажи ОВГЗ из портфеля НБУ в 2015 году составил 1,89 млрд грн.

По состоянию на 1 января объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составлял 505,175 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 389,937 млрд грн, или 77% их общего объема.