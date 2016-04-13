Глава ГФС Насиров задекларировал 3,7 миллиона гривень доходов

Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров в 2015 году получил 3,654 млн грн совокупного дохода, а члены его семьи – 2,696 млн грн.

Как говорится в декларации Насирова, размещённой на сайте ГФС, в том числе доходы в виде заработной платы главы службы составили 36,096 тыс. грн, членов его семьи – 156,557 тыс. грн.

Также в прошлом году Насиров получил доход за отчуждение имущества в сумме 800 тыс. грн и какие-то другие доходы на сумму 2,818 млн грн, а члены его семьи – 2,540 млн грн других доходов.

Согласно декларации, глава ГФС имеет два земельных участка площадью 395 и 502 кв. метра, жилой дом площадью 414,6 кв. метров, а также частично владеет тремя квартирами площадью 66, 86,9 и 79,1 кв. м, садовый дом площадью 199,7 кв. метра и другую недвижимость площадью 17,8 кв. метров.

Также Насиров задекларировал два автомобиля – Toyota Camry 2008 года выпуска и Lexus 2013 года выпуска.

Члены его семьи владеют автомобилями Land Rover Range Rover 2013 года выпуска и Toyota Land Cruiser Prado 2014 года выпуска, а также мотоциклом Harley Davidson 2014 года выпуска.

На счетах Насирова в банках 2,509 тыс. грн и 29,181 тыс. грн, а также в декларации указан взнос в уставный фонд предприятия в сумме 1,750 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в начале июля 2014 года Кабинет министров Украины принял антикоррупционную стратегию до 2017 года, целью которой было возобновить экономический рост, который невозможен без реального эффективного удара по основному препятствию на пути реформ – коррупции. Правительство рассматривало несколько основных мероприятий в рамках стратегии, одним из которых было внедрение эффективного публичного контроля за расходами и доходами чиновников.

В июле 2015 года Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о противодействии коррупции и расширила перечень имущества, декларирование которого является обязательным для госчиновников. В частности, принятый закон обязал всех чиновников декларировать не только формально записанное на них имущество, но и то имущество, которое формально принадлежит другим лицам, но на самом деле находится в распоряжении и пользовании этих чиновников.

Также декларированию подлежат объекты незавершенного строительства, объекты, не принятые в эксплуатацию, или право собственности на которые не зарегистрировано в установленном законом порядке, но в соответствие с Гражданским кодексом Украины эти объекты принадлежат чиновнику или членам его семьи.