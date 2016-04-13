Гонтареву необходимо увольнять, и как можно скорее, - нардеп от БПП

Глава НБУ Валерия Гонтарева должна уйти в отставку за уничтожение банковской системы Украины. Об этом заявил народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко, сообщает «112 Украина».

По его словам, он поддерживает создание временной следственной комиссии парламента, которая должна расследовать деятельность фигурантов офшорного скандала, в том числе Валерии Гонтаревой.

«Гонтареву необходимо увольнять, и как можно скорее. Это человек, деятельность которого привела к уничтожению всей украинской банковской системы. И на сегодняшний момент, кроме закрытия трети украинских банков, мы не получили никакого улучшения. Ставки рефинансирования чуть ли не самые высокие в мире. А ведь они являются базой для кредитной политики. Поэтому у нас невозможны кредиты ниже, чем под 25%. И заявления Гонтаревой о том, что она не отвечает за кредитную политику и за другие вещи, как минимум вызывает вопросы, понимает ли в принципе глава Нацбанка, что она делает», - подчеркнул депутат.

По его словам, Гонтарева наряду с другими должностными лицами должна фигурировать как субъект расследований специальной следственной комиссии ВР по так называемому «офшорному скандалу». В частности, ее члены должны дать ответы на вопрос сотрудничества Гонтаревой с российскими банками.

«Как минимум вызывает удивление позиция Гонтаревой по поводу российских банков и последнее выделение российскому Внешэкономбанку, в котором главой наблюдательного совета был Путин, 200 млн грн рефинансирования. Ее невероятно лояльная риторика по поводу российских банков как минимум настораживает», - подчеркнул Денисенко.

Напомним, сегодня о создании комиссии, связанной с расследованием действий Гонтаревой, направленных против интересов Украины, на брифинге в ВР заявили депутаты Михаил Головко и Олег Осуховский. Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявлял, что аналитический департамент бюро начал анализировать панамские документы, после чего они будут переданы для расследования детективам НАБУ.