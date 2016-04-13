ЕС поможет Украине преодолеть торговую агрессию России - Минэкономразвития

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли по результатам первого дня заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС.

“Мы готовы сделать по результатам заседания операционные выводы для дальнейшего выполнения. Я бы хотела отметить несколько важных принципиальных вещей. Мы считаем, что Соглашение об ассоциации и его торговая часть - это не только торговая сделка, это и указатель, и амбициозный план, и драйвер внутренних реформ в Украине. Дополнительный фактор привлечения иностранных инвестиций не только из ЕС, но и из других стран, которые крайне важны сейчас для экономики Украины”, - передает пресс-служба ведомства слова торгового представителя Натальи Микольской.

Кроме того, в ходе заседания стороны отметили прирост в 2016 году объемов экспорта в ЕС продовольственных товаров и напитков (+31%), а также потребительских товаров (+17%).

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Как сообщал УНИАН, делегации США, Канады, Евросоюза и Турции поддержали претензии Украины к России относительно запрета на транзит украинских грузов по российской территории, введенного властями РФ в январе.

Россия ввела запрет на транзит украинских грузов с 4 января текущего года в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года. Запрет транзита был введен после полного эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

Проезд железнодорожного и автомобильного транспорта через украинско-российскую границу был полностью заблокирован. В этой связи Украине пришлось использовать обходные маршруты - через Беларусь и Среднюю Азию, а также организовывать специальные конвои для грузового транспорта, идущего по российской территории транзитом в Казахстан и другие страны Азии.

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Вместе с тем, в начале февраля Россия запретила транзит грузовиков, уже вошедших на территорию России. До 25 февраля по временной договоренности между Украиной и Россией был введен режим «еду домой», позволивший украинским грузовикам вернуться в Украину.