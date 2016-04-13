Эксперты считают, что Гонтарева должна уйти вслед за Яценюком

Обвал гривны, мировой рекорд по уровню инфляции, падение ВВП, отсутствие кредитования, резкое сокращение золотовалютных резервов, проблемы с МВФ — такой результат работы главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве говорили финансовые эксперты, призвавшие к смене руководства Нацбанка и пересмотру философии работы регулятора, сообщает «112 Украина».

Экс-заместитель председателя НБУ Сергей Яременко полагает, что сегодня можно говорить о системном кризисе.

«Нацбанк ведет порочную, разрушительную политику, не имеющую никакого экономического и теоретического обоснования — это политика плавающего курса и инфляционного таргетирования. Мы выполняем установки МВФ: Банк развития — нам не нужен, «Укрэксимбанк» — свели к обычному коммерческому банку, «Ощадбанк», который формирует ресурсы всей страны, тоже свелся к обычному коммерческому банку, чего он категорически делать не может, потому что не имеет права проводить активные операции. И самое главное — то, что банк туземной страны, в который по сути превратился НБУ, сотрудничая с МВФ, лишился права свободной эмиссии денег. Он делает эмиссию только при покупке валюты — впрыскивает украинскую национальную валюту, и при продаже он ее забирает назад. Таким образом, долгосрочное кредитование, формирование рынка длинных денег в стране запрещено», - заявил он.

Яременко не видит перспектив развития в той модели, которую сегодня «нагло, уперто, абсолютно не чувствуя своей ответственности, проводит Национальный банк».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также убежден, что без смены главы НБУ невозможна эффективная перезагрузки власти.

«За время работы Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ сложно найти какие-то положительные моменты. Украинцы забрали из банков депозитов на 8,6 млрд долл. Мы имеем отсутствие кредитования, девальвацию национальной валюты. Если посмотреть на курс, который был при ее назначении главой НБУ, и какой сейчас, то девальвация — в 2,2 раза, а это очень много. Это даже не девальвация, это обвал. Именно этот обвал гривны и привел к обвалу экономики. Украина — импортозависимая страна, и обвал гривны — это автоматически инфляция, по которой мы установили мировой рекорд», - констатировал Охрименко.

Самой провальной реформой Гонтаревой, по словам Охрименко, является очистка банковской системы Украины. «Перед тем, как собирались очищать банковскую систему, у нас проблемных кредитов было 7 %, после очистки — 22 %... Пока у нас не будет эффективного менеджера во главе НБУ, который возродит банковскую систему, любые изменения правительства, любые перестановки ничего не дадут», - предупреждает Охрименко.

В свою очередь ректор Международного института бизнеса Александр Савченко полагает, что НБУ не смог сформировать свою монетарную доктрину — методы и принципы обеспечения экономического роста и стабильности финансовой системы.

«Если бы такая доктрина была, мы бы смогли остановить утечку и капиталов, и депозитов, и валюты из банковской системы. Но вместо этого мы получили запреты, ограничения, ручное управление, хаотичный выбор банков, которые подлежат ликвидации. Такая политика привела к появлению двух курсов, двух рынков валют — легального и теневого. Это беспрецедентное явление, когда руками руководства НБУ были сформированы теневые рынки, как наличные, так и безналичные. Еще 3 года назад теневой рынок занимал 1-2 %, а сейчас около 30-40 % операций осуществляется в «тени». Мы теряем налоги, а система двух курсов формирует сверхприбыли у структур, которые занимаются этим бизнесом. И складывается впечатление, что иногда решения НБУ принимаются под давлением теневого рынка. Это позорное и недопустимое явление в практике центральных банков. И, как правило, такие руководители ЦБ уходят в отставку», - подчеркнул он.

По мнению экспертов, нужно менять кадровый состав и нужно менять философию работы Нацбанка, без чего выход финансовой системы страны из кризиса невозможен.