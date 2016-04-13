НАБУ закрыло дело против Гонтаревой о выведении средств ее родственниками из "Дельта Банка"

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о возможном выведении средств ее родственниками из ликвидируемого Дельта Банка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе бюро, уголовное производство, зарегистрированное 16 декабря 2015 года по факту злоупотребления руководством Национального банка Украины служебным положением закрыто 12 апреля 2016 года постановлением детектива Национального бюро на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Ранее, в конце февраля, Национальный банк сообщал о передаче всех документов по счетам семьи главы НБУ Валерии Гонтаревой в «Дельта Банке» в Национальное антикоррупционное бюро Украины, предлагая всем желающим обратиться с запросом в это учреждение и узнать интересующую информацию.

Также ликвидируемый «Дельта Банк» получил разрешение невестки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на раскрытие банковской тайны и 12 февраля обнародовал информацию о состоянии ее счетов до и в период введения в банк временной администрации.

По информации банка, по состоянию на 3 марта 2014 года, или за год до введения временной администрации в «Дельта Банке», на имя Валерии Владиславовны Гонтаревой было открыто 5 банковских счетов в национальной и иностранной валютах, в том числе 4 текущих и 1 депозитный счет.

Общая сумма средств, поступившая на указанные счета после их открытия, составила 406 тыс. грн. По состоянию на 3 марта 2015 года или в день введения временной администрации в «Дельта Банк» остаток средств на счетах Гонтаревой В.В. составил 169,9 тыс. грн, таким образом, и размер полагающегося Гонтаревой гарантированного возмещения через Фонд гарантирования составил такую же сумму.

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Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в ряде СМИ появилась информация о начале расследования Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за оформленного на ее сына депозита в «Дельта Банке». Национальный банк сообщил, что не получал уведомлений о таком расследовании от самого бюро, однако заверил в готовности оказать всестороннюю помощь в проведении этого расследования.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что не ведет расследования уголовного производства в отношении главы НБУ, но при этом осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами регулятора.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины – «Дельта Банка», 8 октября 2015 года. Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация.