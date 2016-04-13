НАБУ закрыло дело против Гонтаревой о выведении средств ее родственниками из "Дельта Банка"
Уголовное производство, зарегистрированное 16 декабря 2015 года по факту злоупотребления руководством Нацбанка служебным положением закрыто 12 апреля 2016 года.
Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой о возможном выведении средств ее родственниками из ликвидируемого Дельта Банка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе бюро, уголовное производство, зарегистрированное 16 декабря 2015 года по факту злоупотребления руководством Национального банка Украины служебным положением закрыто 12 апреля 2016 года постановлением детектива Национального бюро на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.
Ранее, в конце февраля, Национальный банк сообщал о передаче всех документов по счетам семьи главы НБУ Валерии Гонтаревой в «Дельта Банке» в Национальное антикоррупционное бюро Украины, предлагая всем желающим обратиться с запросом в это учреждение и узнать интересующую информацию.
Также ликвидируемый «Дельта Банк» получил разрешение невестки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на раскрытие банковской тайны и 12 февраля обнародовал информацию о состоянии ее счетов до и в период введения в банк временной администрации.
По информации банка, по состоянию на 3 марта 2014 года, или за год до введения временной администрации в «Дельта Банке», на имя Валерии Владиславовны Гонтаревой было открыто 5 банковских счетов в национальной и иностранной валютах, в том числе 4 текущих и 1 депозитный счет.
Общая сумма средств, поступившая на указанные счета после их открытия, составила 406 тыс. грн. По состоянию на 3 марта 2015 года или в день введения временной администрации в «Дельта Банк» остаток средств на счетах Гонтаревой В.В. составил 169,9 тыс. грн, таким образом, и размер полагающегося Гонтаревой гарантированного возмещения через Фонд гарантирования составил такую же сумму.
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Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в ряде СМИ появилась информация о начале расследования Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за оформленного на ее сына депозита в «Дельта Банке». Национальный банк сообщил, что не получал уведомлений о таком расследовании от самого бюро, однако заверил в готовности оказать всестороннюю помощь в проведении этого расследования.
Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что не ведет расследования уголовного производства в отношении главы НБУ, но при этом осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами регулятора.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины – «Дельта Банка», 8 октября 2015 года. Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация.