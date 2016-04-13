Рада отклонила законопроект о доверии между заемщиками и кредиторами, предусмотренный меморандумом с МВФ

Верховная Рада Украины отклонила законопроект о восстановлении доверия между заемщиками и кредиторами, который будет способствовать возобновлению кредитования в Украине и является структурным маяком в рамках меморандума между Украиной и Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по восстановлению доверия между заемщиками и кредиторами» (№2286а) набрал всего 202 голоса при необходимом минимуме в 226 голосов, вице-спикер Андрей Парубий предложил направить документ в комитет для подготовки к повторному первому чтению.

Однако это предложение Парубия набрало всего 211 голосов, а последующее предложение вернуть документ субъекту законодательной инициативы на доработку – только 215 голосов, в связи с чем вице-спикер объявил законопроект отклоненным.

Представляя законопроект, заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак отметил, что данный закон поможет решить проблемные вопросы, препятствующие возобновлению кредитования украинской экономики, и сообщил, что профильный комитет поддерживает законопроект и предлагает принять его за основу.

«В законопроекте мы устранили схемы незаконного вывода имущества из под обременения банком, обеспечили договорное урегулирование порядка размещения и снятия средств с депозитных счетов банковских учреждений, четко определили условия прекращения поручительства, исключили возможность использования социальных гарантий государства для уклонения от возврата кредита и прочее», - сказал Демчак.

Как ранее разъясняли в Национальном банке Украины, принятие данного закона будет способствовать удешевлению кредитных ресурсов, снижению количества проблемных кредитов, увеличению объемов кредитования банками реального сектора экономики, а также является структурным маяком в рамках меморандума между Украиной и Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины, для возобновления кредитования банковской системой нужно пять важных факторов, включая наличие капитала и ликвидности, платежеспособных заемщиков, конкурентных кредитных продуктов и адекватной защиты прав кредиторов.

Банковская система Украины, по оценкам финансистов, на текущий момент обладает достаточным объемом доступной для кредитования ликвидности, однако банки не рискуют направлять средства на долгосрочное кредитование в силу ряда причин, включая низкий уровень инвестиционной привлекательности Украины, риски платежеспособности заемщиков, значительный объем проблемных кредитов и риски судебной системы.

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Ранее Национальный банк сообщал, что ожидает возобновления кредитования не ранее середины лета 2016 года при условии принятия ряда законов по защите прав кредиторов, проведения судебной реформы и реформы работы правоохранительных органов с проблемными заемщиками.