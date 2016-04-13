Гривня укрепилась на межбанке до 25,45 за доллар

В среду, 13 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,30/25,45 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7280/28,8950 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3850/0,3880 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 25,4533 грн/долл., к этому часу заключено 24 сделки на сумму 7,66 млн долл.