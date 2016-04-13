Политический кризис в Украине затормозил получение финансовой помощи ЕС - Томбинский

Разразившийся с начала года политический кризис в Украине, вызванный отставкой нескольких министров, а также попытками переформатировать парламентскую коалицию и состав правительства, затормозил предоставление нашей стране помощи международных кредиторов, в том числе Европейского Союза.

Об этом журналистам сообщил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский в ходе пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о финансировании немецким банком развития KfW проекта модернизации системы водоснабжения в Черновцах.

В частности, он отметил, что ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд так и не возобновил программу финансовой помощи Украине, от которой зависят программы других международных кредиторов нашей страны.

«Макрофинансовая помощь Евросоюза Украине связана с возобновлением программы финансирования МВФ. Кроме того, нам также нужно знать, кому одолжить деньги, так как мы уже больше двух месяцев находимся в неопределенной ситуации. Это время, которое Украина теряет, тут нужно в первую очередь спрашивать украинских граждан, что они думают об этом. Мы как дипломаты, как партнеры Украины, являемся внешним фактором для украинского политического процесса», - подчеркнул Томбинский.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля действующий премьер-министр Арсений Яценюк заявил о решении подать в отставку после политического кризиса, разразившегося с начала года. Кризис был спровоцирован отставкой нескольких министров в январе текущего года, а также попытками переформатировать парламентскую коалицию. После заявления Яценюка переговоры о коалиции и новом составе правительства ускорились, однако какие-либо окончательные решения пока не приняты.

Сегодня, 13 апреля, председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что в четверг, 14 апреля, Верховная Рада может проголосовать за назначение нового правительства.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На данный момент идет второй пересмотр программы, результатом чего должен стать одобренный меморандум между властями и Советом директоров МВФ.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.