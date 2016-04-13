У будущего главы Минфина нашли две компании в Лондоне

Заместитель главы Администрации Президента Александр Данилюк оказался указан в качестве директора сразу двух компаний в Лондоне - Rurik Real Estate Investment Limited и Cee Investment & Advisory LLP.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на страницу Facebook представителя организации "Громадський контроль" Игоря Прохоренко.

"Компания Rurik Real Estate Investment Limited была зарегистрирована в Лондоне 16 мая 2007 года со статутным капиталом 40 фунтов. С момента регистрации компании, ее директором указан Александр Данилюк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно указанной классификации, компания занимается управлением недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе.

При этом, на момент 31 декабря 2014 года на счетах компании было 457,6 тысячи фунтов стерлингов (653 тысячи долларов).

"Компания CEE Investment & Advisory LLP была зарегистрирована в Лондоне 3 июля 2009 года, по тому же адресу, что и Rurik Real Estate Investment Limited (Marys Grove 1). В этой компании Александр Данилюк также числится директором с момента ее регистрации", - подчеркивает издание.

При этом, о данных компаниях, как и о 457,6 тысячи фунтов стерлингов на счету Rurik Real Estate Investment Limited нет никаких сведений в декларациях Данилюка.

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Отмечается, что Александр Данилюк рассматривается в качестве министра финансов в новом Кабинете Министров во главе с премьером Владимиром Гройсманом.