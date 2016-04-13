Нацбанк ужесточил контроль за утечкой капитала за рубеж

Национальный банк Украины ужесточил контроль за утечкой капитала за рубеж, обязав банки, имеющие генеральные лицензии на осуществление валютных операций, вести специальные реестры по валютным операциям.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №247, вступающее в силу с 15 апреля, банки обязаны вносить в такие реестры информацию о покупке иностранной валюты, перечислении валюты за пределы Украины, перечисление средств в гривнях в пользу нерезидентов через открытые банкам-нерезидентам корреспондентские счета в гривнях, а также перечисление средств в пользу нерезидентов через свои филиалы на территории других государств.

Как поясняет НБУ, ранее требование по формированию такого реестра было установлено письмом регулятора, согласно которому НБУ не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, допускающим ошибки при формировании реестра, при этом утвержденное постановление предоставляет такие правовые основания.

Кроме того, как отмечается в сообщении НБУ, постановление расширяет возможности регулятора для блокирования подозрительных финансовых операций, что будет способствовать предупреждению непродуктивного оттока капитала за рубеж.

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Как сообщал УНИАН, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 43,371 млрд долл. Почти третья часть, или 11,745 млрд долл., инвестиций приходится на Кипр, который является популярным офшором, используемым украинским бизнесом для возврата капитала с минимальными налоговыми издержками.