Саакашвили в 2015 году заработал всего 38,6 тысяч гривень, так и не купив машину

Декларация Саакашвили обнародована на сайте Одесской ОГА.

Согласно декларации, общая сумма дохода бывшего президента Грузии в 2015 году составила 38 тысяч 601 гривну, всю сумму составляет зарплата. В то же время семья Саакашвили – жена и двое сыновей – в прошлом году никаких доходов не получали.

В собственности у Саакашвили находятся два земельных участка общей площадью около 7320 квадратных метров, а также жилой дом площадью 97 квадратных метров. В собственности у семьи политика также есть квартира площадью 754 квадратных метра.

Кроме того, глава Одесской ОГА, как и члены его семье, не владеют какими-либо транспортными средствами.

В то же время на банковских счетах Саакашвили находятся 129,95 тысяч гривень, внесенные в этом году, и еще 57 тысяч долларов (в иностранном банке). На счетах у семьи чиновника содержатся 48 тысяч евро.

Стоит отметить, что в конце марта журналисты заметили у Саакашвили новый золотой iPhone и Mercedes за 4 миллиона.

Как сообщал УНИАН, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили был назначен главой Одесской облгосадминистрации в конце мая 2015 года. Специально ради этого президент Украины предоставил ему украинское гражданство.