Кабмин установил зарплаты сотрудникам госорганов, не являющихся госслужащими

Кабинет министров утвердил условия оплаты труда работников государственных органов, которые не являются госслужащими.

Соответствующее постановление Кабинета министров №268 от 6 апреля было опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Согласно постановлению, сотрудники госорганов, которые выполняют функции по обслуживанию, то есть не имеют статуса госслужащих, могут иметь оклад от 1 747 гривень (для экспедиторов, архивариусов, стенографистов и прочих) до 3 620 гривень (для начальника управления или отдела).

Также сотрудники госорганов могут рассчитывать на надбавку в размере 50% от оклада за высокие достижения в труде или выполнение особо важной работы. Предусмотрена также доплата за выполнение работы временно отсутствующего коллеги – в размере до 50% оклада отсутствующего работника.

"Конкретные условия, порядок и размеры премирования работников определяются в положении о премировании, действующем в соответствующем государственном органе", - говорится в постановлении.

Сотрудники госорганов могут также получать материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, а также помощь на оздоровление, которая выдается вместе с отпускными. Размер каждого из этих видов матпомощи не должен превышать один оклад сотрудника.

Предусмотрена и надбавка за стаж работы в госоргана - от 10% оклада за стаж более 3 лет до 40% оклада при стаже свыше 25 лет.

Данное постановление вступает в силу одновременно с законом о государственной службе – 1 мая 2016 года.

Читайте такжеКабмин разрешил возмещать чиновникам расходы, понесенные в результате отзыва из отпусков

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в начале января подписал принятый Верховной Радой закон о государственной службе, который предусмотрен Соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и вступит в силу 1 мая 2016 года. Одним из положений закона является разделение сотрудников бюджетных организаций на госслужащих, чья численность будет уменьшена, и сотрудников, выполняющих функции по обслуживанию.

Принятие закона о реформе государственной службы, проект которого был подготовлен Кабинетом министров Украины и согласован с Европейским Союзом, позволит правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.

Кабинет министров Украины на заседании 25 марта текущего года одобрил пакет нормативных актов, состоящий из трех законопроектов и трех постановлений, необходимых для вступления в силу нового закона о государственной службе 1 мая.