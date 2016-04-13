В России констатируют - экономика страны находится в состоянии неустойчивого равновесия

Спад российской экономики в первом квартале достигнет 1,8 процента, но с учетом ожиданий роста в четвертом квартале падение по итогам года будет около нуля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева на встрече с деловыми кругами в Хельсинки.

"Российская экономика застыла в состоянии неустойчивого равновесия и ждёт старта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэкономики РФ ожидает падения российского ВВП во втором квартале примерно на 1,0 процента, небольшого роста около нулевой отметки в третьем квартале и рост на 1,2-1,3 процента - в четвертом.

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Всемирный банк на прошлой неделе ухудшил прогнозы в отношении России и оценивает падение экономики РФ в текущем году на 1,9 процента при среднегодовой нефти 37 долларов за баррель. Международный валютный фонд прогнозирует спад на уровне 1,8 процента в 2016 году.