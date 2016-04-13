В России объявлен в розыск скандально известный бизнесмен Константин Григоришин

Следствие подозревает крупного украинского бизнесмена Константина Григоришина в неуплате 674 миллионов рублей (10,16 миллиона долларов) налогов в России, сообщает РАПСИ.

"Влиятельный журнал Forbes оценивает состояние частного инвестора Григоришина в 1,1 миллиарда долларов (данные на 2015 год) и называет его крупнейшим речным судовладельцем в Украине", - говорится в сообщении.

По данным издания, Григоришин, хотя родился в Запорожье и большая часть его активов находится в Украине, имеет гражданство России и Кипра.

"Григоришин в 2009-2010 годах не уплатил налогов с компании "ПИК Созидание", фактическим собственником которой он является, на сумму более 674 миллионов рублей", - заявил следователь в суде.

Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест в рамках уголовного дела квартиры Григоришина в Молочном переулке - одной из самых дорогих улиц Москвы. Адвокаты заявили, что квартира была задолго до возбуждения дела передана в собственность сыну подозреваемого. В связи с этим рассмотрение вопроса о законности ареста перенесено до выяснения ее собственника.

"Сам Григоришин в суде не присутствовал. Обвинение ему пока не предъявлено, как не решен и вопрос о возможной мере пресечения. Где он сейчас находится, неясно", - подчеркивает издание.

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Отмечается, что бизнесмен привлекается к уголовной ответственности не только в России, но и Украине. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о возбуждении против него нескольких уголовных дел.