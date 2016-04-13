Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,48 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2548,3477 (13 апреля – 2555,3147)

100 EUR – 2879,1232 (13 апреля – 2912,0366)

10 RUR – 3,8749 (13 апреля – 3,8515)

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Как сообщал УНИАН, 13 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,48/25,53 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7510/28,8050 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3880 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,4835 гривни/доллар, к этому часу заключено 485 сделок на сумму 334,53 миллиона долларов.