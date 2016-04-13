В НБУ констатировали рост онлайн-мошенничества в прошлом году

Национальный банк Украины отметил значительный рост в 2015 году количества мошеннических операций с платежными картами без их физического использования через интернет.

Об этом сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook со ссылкой на выступление директора департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Сергея Шацкого на банковской конференции.

"В сети Интернет отмечено более 43 тысяч мошеннических операций на сумму почти 95 миллионов гривень, с помощью банкоматов количество незаконных действий и сомнительных операций составило 9,4 тысячи на сумму 15,2 миллиона гривень, а в торговой сети зафиксировано 4,7 тысячи таких операций на сумму 13,9 миллиона гривень", - приводятся в сообщении слова Шацкого.

По информации НБУ, в 2015 году количество банков, которые сообщили регулятору о наличии незаконных действий или сомнительных операций, возросло до 47 учреждений, что составляет 48% от общего количества банков-членов карточных платежных систем, а объем их убытков составил 0,0147% от общего объема операций с использованием платежных карточек, при этом в 2014 году показатель составлял всего 0,007%.

В сообщении отмечается, что объемы убытков банков от мошеннических действий с платежными картами не оказывают значительного влияния на отечественный рынок платежных карт, однако от таких действий в первую очередь страдают граждане, а также это вредит развитию безналичных операций в Украине.

"Именно поэтому Национальный банк Украины уделяет большое внимание повышению уровня финансовой грамотности населения и информированию о правилах безопасных безналичных расчетов", - добавил Шацкий, отметив, что регулятор неоднократно предостерегал граждан от разглашения любым лицам персональных данных и данных платежных карт.

Также он предложил участникам платежного рынка вместе с Национальным банком активно работать с населением и объяснять преимущества расчетов платежными картами.

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Как сообщал УНИАН, сумма операций с использованием платежных карт в 2015 году выросла на 213,8 миллиарда гривень, или на 21%, по сравнению с 2014 годом и составила 1,233 триллиона гривень.