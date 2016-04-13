Вкладчикам банка "Петрокоммерц-Украина" начнут выплаты с 14 апреля

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начнет выплаты вкладчикам банка "Петрокоммерц-Украина" с 14 апреля через государственный "Ощадбанк".

Как сообщается на сайте фонда, выплаты будут проводиться по депозитам, срок действия которых закончился до 12 апреля 2016 года включительно, а также по текущим и карточным счетам.

Фонд напоминает, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень, и обещает уведомить о сроках и порядке выплат другим вкладчикам дополнительно на своем сайте.

Читайте такжеНБУ признал банк "Петрокоммерц-Украина" неплатежеспособным

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 18 марта признал неплатежеспособным банк "Петрокоммерц-Украина", в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц - до 17 апреля 2016 года включительно - под руководством Александра Гулея.